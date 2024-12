Kelvin Arase hat sich am Sonntagnachmittag zum zweiten Mal in dieser Saison in die Torschützenliste eingetragen.

Der 25-jährige Österreicher trifft am 19. Spieltag der 3. Liga im heimischen Carl-Benz-Stadion - und sichert seinem Klub Waldhof Mannheim beim 1:1-Remis gegen Arminia Bielefeld damit einen Punkt.

Beim Stand von 0:0 überwindet der Flügelspieler Bielefeld-Keeper Kersken und stellt nach einer Stunde auf 1:0. Nsumbu beschert den Gästen mit dem 1:1-Ausgleichstreffer nach 79 Minuten aber noch ein Unentschieden.

Seit Sommer 2023 steht Arase, der beim SK Rapid ausgebildet wurde und 105-mal für die Profis der Hütteldorfer auflief, bei Waldhof Mannheim unter Vertrag.

In der laufenden Spielzeit stand der ehemalige U21-Nationalspieler Österreichs in 18 von 19 möglichen Partien in der 3. Liga am Feld, kam dabei aber meist von der Ersatzbank.

Wie geht's eigentlich...? So schlagen sich die Rapid-Abgänge