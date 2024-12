Wichtige Punkte für den Karlsruher SC im Aufstiegsrennen der zweiten Deutschen Bundesliga! Der KSC bezwingt Jahn Regensburg in Runde 16 zuhause mit 4:2.

Zunächst gehen aber die Gäste in Führung. Franke wehrt einen Schuss von Viet eindeutig mit der Hand ab, Elfmeter für Regensburg. Huth tritt an, doch Weiß pariert! Aber: Der KSC-Keeper hat seine Linie zu früh verlassen, Strafstoß Klappe die zweite. Diesmal übernimmt Kühlwetter, der diesen versenkt - mit Glück, denn seinen Schuss in die Mitte wehrt Weiß beinahe mit dem Fuß ab.

Kurz vor der Pause gelingt den Hausherren die Antwort, Zivzivadze gleicht aus (45.+2). Wenige Minuten nach Wiederanpfiff gibt es dann auf der anderen Seite einen Strafstoß, den Zivzivadze zu schwach tritt, Gebhart pariert (47.).

Der verschossene Elfer rächt sich zunächst, als Regensburg kurz darauf durch Hottmann wieder in Führung geht (49.). Doch der KSC kommt zurück, zunächst gleicht Wanitzek (56.) aus. Kurz darauf schnürt Zivzivadze den Doppelpack (62.). Für die Entscheidung sorgt Schleusener in der 86. Minute.

Mit 26 Punkten belegt Karlsruhe damit Tabellenplatz vier, einen Punkt hinter Tabellenführer Paderborn, diese sind wie die anderen Klubs an der Spitze aber noch im Einsatz. Mit acht Zählern ist Regensburg Schlusslicht.

Münster biegt Hertha

Preußen Münster dreht einen Rückstand und besiegt die Hertha BSC mit 2:1.

Scherhant bringt die Berliner zunächst noch vom Punkt in Führung, in Halbzeit zwei schlagen die Gäste aber zu. Erst sorgt Kyerewaa in der 57. Minute für gleiche Verhältnisse, wenige Minuten vor Schluss gelingt Paetow der Lucky Punch (87.).

Für die Berliner ist es bereits die dritte Pleite nach einer Führung. Mit 21 Punkten reicht es für die Herthaner aktuell nur für Platz elf. Münster belegt mit 15 Zählern den 15. Platz.