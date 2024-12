Lazio Rom ist Europa-League-Tabellenführer! Die "Biancocelesti" besiegen Ajax Amsterdam am sechsten Spieltag auswärts mit 3:1.

In einem unterhaltsamen, recht ausgeglichenen Spiel erwischen die Römer dank Tchaouna (12.) den besseren Start und gehen in Führung. So geht es in die Halbzeit, die Pausenansprache zeigt bei Ajax dann gleich Wirkung.

Traore (47.) sorgt wieder für ausgeglichene Verhältnisse, doch die Italiener lassen sich davon nicht lange beirren, Dele-Bashiru legt in der 52. Spielminute nach.

In der 77. Spielminute lässt Lazio die Stimmung in Amsterdam endgültig abflachen: Rodriguez sorgt mit seinem Tor zum 3:1 für die Vorentscheidung. Ajax gibt aber nicht auf, versucht weiter, den neuerlichen Anschlusstreffer zu erzielen - doch Lazio verteidigt zu gut.

Dank dieses Erfolges hält Lazio bei 16 Punkten und ist Spitzenreiter, Ajax liegt mit zehn Punkten aktuell außerhalb der besten Acht.

Tottenham patzt in Glasgow

(Artikel wird unterhalb fortgeführt)

Die Glasgow Rangers knöpfen Tottenham einen Punkt ab. Das Spiel endet 1:1.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit, wo die Rangers in einer ausgeglichenen Partie die besseren Chancen verzeichnen, schlagen diese kurz nach Wiederbeginn zu. Igamane sorgt für Jubel im Stadion, die Hausherren führen mit 1:0 (47.).

Die Spurs brauchen etwas, doch Kulusevski erzielt in der 75. Spielminute das 1:1. Beide Teams jagen daraufhin den Lucky Punch - dieser bleibt aber aus.

Die Schotten platzieren sich damit in den Top acht, haben 13 Punkte am Konto, während die Engländer auf Platz zwölf abrutschen.

Heimsiege für Porto, Bodo/Glimt und Elfsborg

Der FC Porto besiegt den FC Midtjylland indes mit 2:0. Loader (30.) und Aghehowa (56.) treffen für die Portugiesen, die in der Tabelle auf Platz 18 vorrücken (acht Punkte). Ein Abseitstor von Buksa in der Nachspielzeit (90.+3) hilft Midtjylland sowieso nicht mehr. Die Dänen liegen mit sieben Zählern als 23. gerade noch in den Playoff-Rängen.

Bodo/Glimt bezwingt Besiktas mit 2:1. Zinckernagel (37.) und Bjortuft (43.) drehen die Partie binnen weniger Minuten, nachdem Fernandes (21.) die Türken noch in Führung brachte. Die Norweger rangieren mit zehn Punkten auf Platz 13, Besiktas mit sechs außerhalb der Top 24.

Elfsborg feiert einen 1:0-Heimsieg über Qarabag, das Goldtor erzielt Qasem (57.). Die Schweden liegen damit aktuell auf dem Schleudersitz (24./sieben Punkte), für Qarabag sind die Aufstiegschancen gering (34./drei Punkte).

Happel machte es vor: Die größten Europa-League-Comebacks