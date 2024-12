Erster Nuller nach vier Siegen: Frankfurt unterliegt in Lyon

Am sechsten Spieltag der UEFA Europa League verliert Eintracht Frankfurt nach einer anfänglichen Führung mit 2:3 bei Olympique Lyon.

Die "Adler" aus Hessen starten besser in die Partie, Knauff (18.) sorgt für den ersten Treffer. Doch die Franzosen egalisieren noch in der ersten halben Stunde: Cherki (27.) besorgt das 1:1.

Nach dem Seitenwechsel bringt Fofana (50.) Lyon in Front, Nuamah (54.) besorgt das 3:1. An beiden Toren ist Cherki per Assist beteiligt.

Die Eintracht findet zwar durch den eingewechselten Marmoush (85.) spät zum Anschlusstreffer, verliert aber nach zuletzt vier Siegen in Folge (u.a. gegen Besiktas) erstmals in der laufenden Ligaphase, während Lyon den vierten Sieg einfährt und mit 13 Punkten Rang vier übernimmt. Frankfurt belegt bei Punktgleichstand Rang fünf.

Sociedad fegt Kiew vom Platz

Beim Spiel zwischen Real Sociedad und Dynamo Kiews sieht das Bild nach 90 Minuten deutlich aus: Die Spanier gewinnen klar mit 3:0 und fahren den zweiten Sieg in Reihe ein.

Der erste Treffer fällt nach 19 Minuten, und das kurios. Sociedad erhält einen Elfmeter zugesprochen. Oyarzabal tritt an, Bushchan pariert, kann aber nicht sichern und lässt Oyarzabal so zum 1:0 einnetzen.

Becker (24.) erhöht fünf Minuten später auf 2:0, Oyarzabal (33.) macht mit seinem Doppelpack bereits in der ersten Halbzeit den Endstand sowie den Sieg perfekt. Das Spielende erlebt er allerdings nur von der Seitenlinie, denn Oskarsson (57.) übernimmt in der zweiten Hälfte.

In den Parallelspielen unterliegt Slavia Prag mit 1:2 gegen RSC Anderlecht, Maccabi Tel Aviv schlägt Rigas FS mit 2:1.

Happel machte es vor: Die größten Europa-League-Comebacks