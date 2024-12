Drei Tore für Guido: Rapid schlägt Kopenhagen deutlich

Am letzten Spieltag der Liga-Phase in der UEFA Conference League gewinnt der SK Rapid mit 3:0 gegen den FC Kopenhagen und sichert sich so das Ticket für das Achtelfinale.

Der FC Kopenhagen tritt von Anfang an engagiert an und liefert Rapid mit viel Ballbesitz ein Spiel auf hohem Niveau.

Erster Aufreger ist ein Elfer-Pfiff für Rapid, der nach VAR-Intervention zurückgenommen wird. Das Foul an Jansson fand laut Video-Schiedsrichter wenige Zentimeter außerhalb des Strafraums statt (20.).

Doppelpack für den Burgstaller-Vertreter

Richtig schwungvoll wird die Partie am Ende der ersten Hälfte. Daraus entsteht unmittelbar vor der Pause auch die Führung der Hütteldorfer: Kopenhagen bekommt den Ball nicht aus dem Strafraum hinaus, nach schier endlosem Flipper-Spiel hat Beljo genug und versenkt den Ball ansatzlos im Eck.

Im zweiten Durchgang setzen die Hütteldorfer ihren starken Auftritt fort. Beljo verlängert einen Auer-Eckball, Kopenhagen-Keeper Trott kann den Ball nur leicht berühren und Wurmbrand kann wuchtig aus kurzer Distanz einschießen (51.). Knapp eine Viertelstunde später schnürt der Youngster seinen Doppelpack, Wurmbrand versenkt den Ball hoch im Tormanneck (65.). Mit dem 3:0 ist das Spiel entschieden.

Nach diesem Sieg schließt Rapid die Liga-Phase mit 13 Punkten auf Platz vier ab und bucht damit einen Platz im Achtelfinale, Kopenhagen muss als 18. mit acht Zählern in die Zwischenrunde.

