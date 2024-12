Conference League LIVE: AC Fiorentina - LASK

Der LASK trifft in Runde fünf der Conference League auswärts auf die Fiorentina (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Italiener belegen in der Serie A den vierten Platz und haben mit 31 Punkten nur drei weniger als Tabellenführer Atalanta Bergamo. Dementsprechend ist die Fiorentina voll im Titelkampf mit dabei.

In der Conference League konnte Florenz zuletzt einen 3:2-Heimsieg gegen Pafos feiern.

Die Linzer verloren zuletzt in der Conference League unglücklich 1:2 bei Borac Banja Luka. Der LASK spielte lange Zeit in Unterzahl und kassierte erst am Schluss die zwei Gegentore.

In der Bundesliga mussten sich die Oberösterreicher am letzten Spieltag dem WAC mit 1:2 geschlagen geben.

Tabelle der UEFA Conference League >>>

Zeitreise: Diese Stars kickten einst für die AC Fiorentina