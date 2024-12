Oft kam es in der jüngeren Vergangenheit nicht vor, dass beim LASK ein Eigenbauspieler debütierte.

Ausgerechnet während einer der schwierigsten Phasen der Athletiker seit ihrem Bundesliga-Wiederaufstieg konnten sich nun aber zwei Linzer Eigengewächse ins Rampenlicht spielen.

Zum einen ist da Goalie Lukas Jungwirth (20), der seit seinem zehnten Lebensjahr beim LASK ausgebildet wurde und am vergangenen Donnerstag, beim 1:1 gegen Vikingur Reykjavik (Spielbericht>>>), zum fünften Mal in Folge den schwarz-weißen Kasten hütete.

Im gleichen Spiel kam auch Armin Midzic (18), der wie Jungwirth gebürtiger Linzer ist, zu seinem Debüt in der Innenverteidigung.

Schopp: "Hat das sehr gut gemacht"

Dieses Debüt habe sich angesichts der faktischen sportlichen Bedeutungslosigkeit der Begegnung angeboten, erklärt LASK-Coach Markus Schopp, gleichzeitig habe sich Midzic die Chance mit starken Trainingsleistungen in den letzten Wochen schlicht selbst erarbeitet.

"Ich finde, das hat er sehr gut gemacht. Und es war auch wieder die Bestätigung, dass der ein oder andere auf seine Chance warten muss. Armin hat sich die Chance erarbeitet, deswegen freut es mich, dass er sich mit dieser Leistung belohnt hat", lobt der Steirer seinen jüngsten Schützling.

Tatsächlich gab der ÖFB-U18-Teamspieler am Donnerstag durchaus eine Talentprobe ab. Vor allem der ein oder andere öffnende Pass wusste zu gefallen, auch das Stellungsspiel des 1,86 Meter großen Abwehrspielers funktionierte sehr gut.

Midzic: "Jetzt warte ich auf meine Chance in der Bundesliga"

Etwas war ihm die Nervosität bei dem ein oder anderen leichtfertigen Fehlpass aber noch anzumerken, wie Midzic im Anschluss an das Spiel gegenüber "ServusTV" auch selbst zugibt:

"Für das erste Spiel bin ich zufrieden. Es ist aber auch klar, dass ich am Anfang nervös war", so der junge Oberösterreicher. Die Partie werde ihm "für immer in Erinnerung bleiben".

Seine kurzfristigen Ziele für das Frühjahr seien, "immer weiterzukämpfen und in der Kampfmannschaft zu bleiben". Mit einer guten Winter-Vorbereitung will er sich für weitere Einsätze empfehlen: "Jetzt warte ich auf meine Chance in der Bundesliga."

Damit das klappt, soll er einfach so weiter machen wie bisher, lautet die Empfehlung von Kapitän Robert Zulj: "Ich hoffe, er bleibt so, wie er ist, nämlich sehr ruhig und gelassen."

Außerdem verfüge Midzic über eine weitere positive Eigenschaft. "Er hört zu, das ist sehr wichtig für einen jungen Spieler", so Zulj.

