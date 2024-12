Hier siehst du LASK Linz gegen Vikingur live im TV

Der LASK empfängt zum Abschluss der Ligaphase in der UEFA Conference League Vikingur Rekjavic (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker).

Die Linzer warten in der Ligaphase weiterhin auf den ersten Sieg, zuletzt gab es ein blamables 0:7 in Florenz. Mit zwei Punkten aus fünf Spielen ist zudem auch das Playoff für die Schopp-Elf nicht mehr möglich. Trotzdem will sich der LASK mit einem Sieg verabschieden.

Der Gegner aus Island liegt in der Tabelle mit zwei Siegen und sieben Punkten auf Platz 19 und ist noch voll im Kampf um die Playoff-Plätze beteiligt. Zuletzt gab es jedoch eine 1:2-Niederlage gegen Djurgarden.

Gute Nachrichten gibt es für alle Fußballbegeisterten, die nicht in Linz im Stadion sein werden. Die Partie gibt es bei ServusTV im FreeTV zu verfolgen, die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr. Auch Sky Sport Austria 2 überträgt das Spiel, hier beginnt die Vorberichterstattung um 20 Uhr.

Bundesliga: Die Verlierer der Herbstsaison 2024