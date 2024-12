Die Playoff-Runde der UEFA Conference League ist ausgelost.

Der SK Rapid wird entweder auf den Sieger des Duells Vikingur Reykjavik (Island) gegen Panathinaikos (Griechenland) oder Borac Banja Luka (Bosnien-Herzegowina) gegen Olimpija Ljubljana (Slowenien) treffen.

Der jeweils andere siegreiche Klub wird der Fiorentina zugelost, die als Drittplatzierter ein "Losungspärchen" mit Rapid bildet. Zu einem Wiedersehen mit der "Viola" könnte es also frühestens im Finale kommen, da der "Lospartner" automatisch in die andere Hälfte des Tableaus gesetzt wird.

Das Playoff wird am 13. und 20. Februar ausgespielt, tags darauf folgt die endgültige Auslosung der restlichen K.o.-Runde bis hin zum Finale.

Rapid steigt am 6. März mit dem Achtelfinal-Hinspiel auswärts wieder ein, das Rückspiel folgt eine Woche später am 13. März in Wien.

Alle Playoff-Duelle:

KAA Gent - Real Betis

TSC - Jagiellonia

Celje - APOEL

Vikingur - Panathinaikos

FC Kopenhagen - 1. FC Heidenheim

FK Molde - Shamrock Rovers

Omonia Nikosia - Pafos

Borac Banja Luka - Olimpija Ljubljana

