Real Madrid ringt Atalanta Bergamo nieder

Am sechsten Spieltag der UEFA Champions League gewinnt Real Madrid mit 3:2 bei Atalanta Bergamo.

Real geht schon nach zehn Minuten durch Mbappe in Führung, der jedoch schon in der 36. Minute verletzt raus muss.

Trotz des Rückstandes spielt Atalanta mit den Königlichen mit und belohnt sich dafür auch: Unmittelbar vor der Pause trifft Tchouameni den durchbrechenden Kolasinac an der Ferse und verschuldet so einen Strafstoß, De Ketelaere besorgt vom Punkt den Ausgleich für die Bergamasci (45.+2).

Im zweiten Durchgang geht Real mit einem Doppelschlag erneut in Führung. Vinicius Jr. bekommt den Ball etwas glücklich vor die Füße und der Brasilianer schießt trocken ein (56.), Bellingham lässt nur drei Minuten später den letzten Gegenspieler nach einem langen Pass aussteigen und stellt auf 1:3 für die "Königlichen".

Trotzdem wird die Schlussphase wieder spannend: Lookman überrascht Courtois am kurzen Eck und bringt Atalanta wieder auf 2:3 heran (65.). Real bringt den Auswärtssieg gegen eine aufopferungsvoll kämpfende "La Dea" über die Zeit und gewinnt in Bergamo.

Real Madrid klettert mit neun Zählern auf Platz 18 der Königsklassen-Tabelle, Atalanta ist mit elf Punkten auf Rang neun zu finden.

Brügge gewinnt gegen Sporting - Brest bezwingt PSV knapp

In der Parallelpartie gewinnt Club Brügge gegen Sporting Lissabon mit 2:1.

Dabei erwischen die Gäste einen Traumstart und gehen in Minute drei durch Catamo in Führung. In weiterer Folge spielt sich das Geschehen der Partie vorwiegend im Mittelfeld ab. Doch in Minute 24 erzielen die Belgier den Ausgleich durch Quaresma. So geht es mit einem gerechten Unentschieden in die Pause.

In der zweiten Spielhälfte agieren beide Mannschaften im letzten Drittel zu ideenlos, sodass es keine zwingenden Torabschlüsse gibt. Doch in Minute 84 schlägt der Ball im Lissabonner Tor ein und Nielsen lässt sich als Torschütze feiern.

Die Partie geht so mit 2:1 zu Ende, wodurch Brügge auf Rang 14 mit zehn Punkten liegt. Sporting ist mit zehn Zählern Zwölfter.

Brest setzt sich knapp gegen PSV durch

Außerdem gewinnt Stade Brest zuhause gegen PSV Eindhoven mit 1:0 durch den Treffer von Julien Le Cardinal. (43.).

Die Anfangsphase des Spiels ist von mehreren Fouls auf beiden Seiten geprägt, wodurch ein flüssiger Spielverlauf ausbleibt. Kurz vor der Halbzeit gehen die Gastgeber in Minute 43 durch Le Cardinale in Führung und versetzen das Stadion in Ekstase.

Im zweiten Durchgang setzt Eindhoven verstärkt auf ein schnelleres Spiel nach vorne und verlagert die Ballzirkulation überwiegend in die gegnerische Hälfte. Nach einer intensiv geführten Partie mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten gewinnen die Franzosen schließlich knapp mit 1:0.

Dadurch liegt Brest in der Tabelle auf Rang fünf mit 13 Punkten. Eindhoven rangiert mit acht Punkten auf Platz 21.