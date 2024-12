Leipzig bleibt trotz Baumgartner-Treffer ohne Punkte

RB Leipzig punktet auch im sechsten UEFA Champions-League-Match nicht. Mit 2:3 verlieren die Leipziger am sechsten Spieltag der Ligaphase gegen Aston Villa.

Dabei geraten die Sachsen früh in Rückstand - McGinn kann nach einer Kopfballablage frei einschieben (3.).

Openda kann dann aber für Leipzig ausgleichen (27.). Einen großen Anteil hat ÖFB-Legionär Nicolas Seiwald mit einem starken langen Ball. Der avanciert jedoch nur zur Vorlage, weil sich Goalie Martinez und Verteidiger Carlos stark verschätzen.

Im zweiten Durchgang stellt Villa den Vorsprung verdient wieder her. Duran nimmt aus 20 Metern Maß - der Ball segelt über den weit draußen stehenden Gulacsi zentral ins Tor (52.).

Baumgartner lässt Leipzig hoffen

Beinahe kassieren die Leipziger den Doppelschlag. Der zweite Treffer von Duran (58.) zählt aufgrund einer Abseitssituation jedoch nicht.

Stattdessen gelingt RB der Ausgleich. Wieder wird das Tor durch einen langen Ball - diesmal auf Openda - eingeleitet. Der Belgier nimmt im Strafraum kurz das Tempo raus, findet den einlaufenden Baumgartner. Und der ÖFB-Legionär veredelt das schwierige Zuspiel perfekt per Direktabnahme ins Kreuzeck (62.)!

Der erste Punkt in der Champions League bleibt Leipzig dennoch verwehrt, weil Klostermann einen Barkley-Schuss unhaltbar für den Keeper abfälscht (85.).

Ohne Punkte bleibt RB Leipzig damit 34., während Aston Villa mit 13 Zählern Dritter ist.

Leverkusen gewinnt Meisterduell mit Inter

Im Parallelspiel gewinnt Bayer Leverkusen das Meisterduell gegen Inter Mailand!

Die "Werkself" bezwingt die "Nerazzurri", mit ÖFB-Legionär Marko Arnautovic, der ab Minute 85 zu einem Kurzeinsatz kommt, zuhause mit 1:0 bleibt damit weiter makellos im eigenen Stadion.

Die Partie beginnt dabei beinahe mit einem Kracher: Tella trifft für die Hausherren per Volley nur die Querlatte (3.) und leitet so eine Drangphase ein. Doch Inter kann die Partie nach gut 15 Minuten beruhigen und das Spiel ins Mittelfeld verlagern.

In derselben Tonart geht es bis zur Pause weiter, so geht es torlos in die Halbzeitpause. Zu Beginn des zweiten Durchgangs hat Frimpong für die Gastgeber beinahe die perfekte Idee, doch der Niederländer kann einen Lupfer von Wirtz am Fünfer der Gäste nicht verwerten.

Danach versuchen beide Mannschaften zwar gefährlich zu werden, schaffen dies jedoch lange Zeit nicht.

Mukiele bricht den Bann

Erst in der Schlussphase glückt dem Deutschen Meister das Goldtor: Mukiele netzt vom Fünfer aus kurzer Distanz zum 1:0-Endstand kurz vor Beginn der Nachspielzeit ein.

Durch den Sieg liegt Leverkusen in der Tabelle mit 13 Zählern auf Rang zwei und ist nun somit erster Liverpool-Verfolger. Inter ist mit 13 Punkten Vierter. Der Mukiele-Treffer war das erste Gegentor für Inter in dieser CL-Saison.

