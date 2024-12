Auch Juventus nutzt die City-Krise mit einem Heimerfolg aus

Manchester City schlittert tiefer in die Krise! Juventus Turin besiegt die Guardiola-Elf am sechsten Champions-League-Spieltag mit 2:0.

Nur vereinzelt sorgen vor dem Seitenwechsel sowohl Juventus als auch Man City für Torgefahr. Kenan Yildiz setzt seinen Abschluss von der linken Seite knapp neben das lange Eck (19.).

Kurz nach der Pause dürfen sich die Italiener über die Führung freuen. Dušan Vlahović netzt nach einer Yildiz-Flanke von der linken Seite per Kopf zum 1:0 der Heimischen ein (53.).

Man City nach der Pause offensiv ideenlos

In der Folge bleiben Haaland und Co. stets an der Juve-Defensive hängen. Weston McKennie nutzt indes eine Hereingabe von Timothy Weah frei stehend zum 2:0 und zur Vorentscheidung (75.).

Daher springen die Italiener mit dem dritten CL-Saisonerfolg auf den 14. Tabellenplatz vor. Indes bezieht Man City die nächste Pleite und fällt auf den 22. Rang zurück.

Milan verhindert Blamage - Posch mit Bologna weiterhin sieglos

Der AC Milan bezwingt indes Roter Stern Belgrad knapp mit 2:1.

Rafael Leao trifft zur 1:0-Pausenführung herrlich ins lange rechte Eck (42.). Auf der Gegenseite sorgt Nemanja Radonijc mit einem Treffer ins linke Eck für den Ausgleich (67.). Tammy Abraham erlöst daraufhin Milan spät mit dem Siegestreffer (86.).

AC Milan ist daher mit dem vierten Sieg am zwölften Platz wiederzufinden. Belgrad belegt hingegen mit fünf Pleiten den 31. Tabellenrang.

Benfica Lissabon trennt sich hingegen mit dem FC Bologna um Stefan Posch torlos und offensiv enttäuschend. Lissabon ist daher am 15. Platz, Bologna muss indes noch immer auf den ersten Sieg warten und belegt den 33. Tabellenplatz.

