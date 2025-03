Glücklicher Sieg! Schwaches Liverpool gewinnt gegen PSG

Paris Saint-Germain muss im Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League gegen den FC Liverpool eine bittere 0:1-Niederlage hinnehmen.

Von Beginn an ist dabei PSG das dominierende Team, zeigt eine enorme Spielfreude, während von den Gästen aus Liverpool kaum etwas zu sehen ist. Die erste Großchance hat PSG in der 16. Minute, nach Dembelé-Zuspiel schießt Joao Neves über das Tor. Ein Versuch von Dembelé selbst wird wenig später noch abgefälscht (20.).

Kurz darauf landet der Ball im Liverpool-Tor, Kvaratskhelia zirkelt den Ball aus zwölf Metern schön ins linke Eck, steht dabei aber im Abseits (20.). Paris macht weiter Dampf, Barcola kommt nach einem Rempler von Konaté im Strafraum zu Fall, auch nach VAR-Überprüfung gibt es aber keinen Elfmeter für die Hausherren.

Alisson pariert in der 29. Minute gegen Kvaratskhelia, in der 31. Minute hat PSG gleich mehrere Top-Chancen: Dembelé scheitert zuerst an Alisson, der Ball landet dann bei Barcola, dessen Schuss erst geblockt wird, den zweiten Versuch schießt er über das Tor. Liverpool rettet mit Glück das 0:0 in die Pause, Alisson pariert noch stark gegen den Georgier (37.).

Lucky Punch aus dem Nichts

Auch nach der Pause ist das Spiel eigentlich komplett in der Hand der Enrique-Elf.

Kvaratskhelia versucht es per direktem Freistoß, Alisson ist zur Stelle (54.). Auch in weiterer Folge spielt nur PSG, das in der 80. Spielminute erneut an Liverpool-Torhüter Alisson verzweifelt, als der Brasilianer einen nahezu perfekt angetragenen Schuss von Doué um den Pfosten lenkt.

Stattdessen erzielt Liverpool aus dem Nichts den Siegtreffer. Nunez kann einen langen Alisson-Abschlag gut behaupten, Harvey Elliott den Ball im langen Eck unterbringen, Donnarumma ist noch am Ball dran (87.).

Paris Saint-Germain belohnt sich für einen starken Auftritt nicht, Liverpool gewinnt - obwohl deutlich unterlegen - mit 1:0 und verschafft sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel.