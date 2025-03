Die deutsche Nummer eins heißt - zumindest auf internationalem Boden - wieder Bayern München!

Die Münchner (mit ÖFB-Legionär Laimer bis zur 68. Minute) entscheiden in der UEFA Champions League das Achtelfinal-Hinspiel gegen Bayer Leverkusen verdient mit 3:0 für sich.

Gegen ein wie schon im letzten Duell defensiv eingestelltes Leverkusen drückt der deutsche Rekordmeister vom Start hinweg an. Das offensiv engagierte Spiel der Gastgeber zahlt sich früh aus. Olise bringt die Flanke ideal ins Zentrum, wo Kane platziert einnicken kann (9.).

Leverkusen findet zu keinem Zeitpunkt wirklich ins Spiel, präsentiert sich insgesamt enttäuschend. Die beste Chance bis zur Pause hat Frimpong (14.), es sollte der einzige Torschuss des amtierenden Bundesliga-Meisters im gesamten Spiel sein, denn im Anschluss geht es weiter mit der Bayern-Dominanz

Musialas Kopfball (22.) aus kurzer Distanz geht nach einer Ecke an die Latte. Coman (25.) profitiert nur wenig später von einem Mukiele-Bock und verpasst das kurze Eck knapp. Kimmichs Distanzschuss (31.) geht ebenfalls nur wenige Zentimeter am Tor vorbei.

Dicker Patzer des einen Keepers, Verletzung des anderen

Schon gegen Ende des ersten Durchgangs nehmen die Chancen ab.

So verläuft es auch nach Wiederbeginn, wobei aus dem Nichts der zweite Treffer fällt. Kovar lässt eine Flanke aus dem Halbfeld von Kimmich aus, die landet dann direkt vor Musialas Füßen, der die Kugel aus kurzer Distanz nur mehr über die Linie drücken muss (54.).

Bitter für die Münchner: Kurz vor dem Tor verletzt sich Neuer in seinem 150. Spiel in der Königsklasse offenbar an der Wade. Der Routinier kann nicht weitermachen, weshalb der 21-jährige Urbig zu seinem Champions-League-Debüt kommt.

Nächster Fehler: Leverkusner fliegt vom Platz

Für die Gäste kommt es nach dem 0:2 noch bitterer. Denn Bayer muss die letzte halbe Stunde in Unterzahl bestreiten. Mukiele sieht für ein rüdes Foul an Coman Gelb-Rot (62.). Die erste Gelbe hat der Franzose wegen einer Rangelei mit ÖFB-Legionär Laimer bekommen.

Bayern übt in Überzahl weiter Druck aus, hat deutlich mehr Spielanteile und ist dem 3:0 näher als Leverkusen einem Anschlusstreffer. Zu Ersterem kommt es schließlich auch. Tapsoba hält Kane bei einer Ecke deutlich zu lange, den Elfmeter verwandelt der Engländer gewohnt sicher (75./E).

Sane und Kimmich vergeben in weiterer Folge noch zwei Top-Chancen, somit bleibt es beim 3:0, womit die Bayern eine perfekte Ausgangslage fürs Rückspiel am kommenden Dienstag (21 Uhr im LIVE-Ticker >>>) haben. Leverkusen braucht hingegen ein Wunder, um noch ins Viertelfinale einzuziehen.

Champions League: Wer holt den Titel?