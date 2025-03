Am Mittwoch steht Teil zwei der Achtelfinal-Hinspiele in der UEFA Champions League an!

Und es gibt gleich mehrere Kracher, die zeitgleich stattfinden:

FC Bayern München - Bayer Leverkusen (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

Benfica Lissabon - FC Barcelona (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

PSG - FC Liverpool (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

Im LIVE-Ticker verpasst ihr nichts:

VIDEO: Diese Elf gewann nie die UEFA Champions League

Champions League: Wer holt den Titel?