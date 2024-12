Überraschung in der Abwehr: So startet Salzburg gegen PSG

Am sechsten Spieltag der Champions-League-Ligaphase trifft der FC Salzburg auf den französischen Meister Paris Saint-Germain (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Cheftrainer Pep Lijnders setzt wie zuletzt in der Bundesliga auf ein 4-2-3-1-System. Dabei sorgt der Niederländer vor allem in der Abwehr für eine Überraschung: Samson Baidoo bekommt in der Innenverteidigung Amar Dedic zur Seite gestellt.

Im zentralen Mittelfeld kehrt Lucas Gourna-Douath neben Mads Bidstrup in die Startelf zurück, für kreative Momente sollen Oscar Gloukh, Nene Dorgeles und Moussa Yeo sorgen. Als einzige Sturmspitze agiert Petar Ratkov.

Die Auftstellung des FC Salzburg:

Schlager - Capaldo, Dedic, Baidoo, Guindo - Gourna-Douath, Bidstrup - Nene, Gloukh, Yeo - Ratkov

