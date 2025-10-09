Die LASK-Cheftrainer der letzten 20 Jahre

Der LASK und seine Cheftrainer. Es gelang in jüngerer Vergangenheit nur ganz wenigen Männern, über einen längeren Zeitraum hinweg auf der Bank der Linzer zu sitzen.

2025 endete auch das Kapitel "Joao Sacramento" nach nicht einmal drei Monaten. Dafür hat man mit Didi Kühbauer einen alten Bekannten als Trainer vorstellen können>>>

LAOLA1 hat sich die LASK-Trainer der vergangenen 20 Jahre angesehen. Und da sind einige große Namen dabei!