Gewinnspiel: ÖFB Länderspiel – Rumänien : Österreich

Gewinne deinen Tisch fürs Länderspiel diesen Sonntag: Rumänien : Österreich!

Sonntag, 12. Oktober 2025 | 20:45 Uhr


📍 Freiherz Wien, Alser Straße – am Campus 4/Hof 1, 1090 Wien
👉 freiherz.at

Erlebe das Länderspiel in bester Atmosphäre – mit deinen Freunden, kühlem Bier und top Stimmung!


Gewinne einen exklusiven Tisch für 6 Personen im Freiherz Wien und genieße:

🍗 Freiherz Grillhendl oder eine zünftige Stelze pro Person
🍺 Getränke inklusive

🕢 Einlass & Start ab 19:30 Uhr - Anstoß um 20:45
🏆 Stimmung garantiert!

BEENDET

Über das Freiherz Wien

Aus der alten Stiegl-Ambulanz ist das Freiherz geworden – ein Zuhause für ehrliche Küche, offene Herzen und Wiener Schmäh. Zwischen Holzkohlegrill und Zapfhahn verschmelzen Vergangenheit und Gegenwart zu einem Ort, an dem man einfach gern bleibt.

📅 Teilnahmeschluss: 10. Oktober 2025, 12:00 Uhr
📧 Die Gewinner:innen werden per Zufall gezogen und per E-Mail benachrichtigt.

