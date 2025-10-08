Gewinnspiel: ÖFB Länderspiel – Rumänien : Österreich

Über das Freiherz Wien
Aus der alten Stiegl-Ambulanz ist das Freiherz geworden – ein Zuhause für ehrliche Küche, offene Herzen und Wiener Schmäh. Zwischen Holzkohlegrill und Zapfhahn verschmelzen Vergangenheit und Gegenwart zu einem Ort, an dem man einfach gern bleibt.
📅 Teilnahmeschluss: 10. Oktober 2025, 12:00 Uhr
📧 Die Gewinner:innen werden per Zufall gezogen und per E-Mail benachrichtigt.
🔥 Noch mehr gewinnen?
In der LAOLA1 Winzone warten weitere Gewinnspiele auf dich – Tickets, Trikots & Sport-Highlights!
➡️ Zu allen aktuellen Gewinnspielen