Diese ÖFB-Spieler zeigten einst in der Schülerliga auf

Seit dem Jahr 1976 ist die Schülerliga ein jährlicher Fixpunkt.

Am U13-Bewerb nehmen jedes Jahr hunderte Schulen teil. Mit dabei waren auch heutige ÖFB-Stars, Säulen im österreichischen Nationalteam oder auch Teamspieler anderer Nationen.

LIVE-Stream des Schülerliga-Finales>>>

LAOLA1 hat sich angeschaut, welche großen Spieler schon als Schüler beim Finalturnier dabei waren. Fotos gibt es allerdings erst seit dem Jahr 2003. So fehlen in der folgenden Slideshow einige Topspieler, wie Julian Baumgartlinger, Didi Kühbauer, Roland Linz oder gar Mateo Kovacic und Aleksandar Dragovic.