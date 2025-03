Slopestyle: Gasser nimmt bei Heimweltcup Podest ins Visier

Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser bestreitet diese Woche ihren womöglich letzten Heim-Weltcup.

Anders als bei ihrem Sieg im Jänner am Kreischberg geht es für die Snowboarderin in Flachauwinkl aber nicht im Big Air um Punkte, sondern im Slopestyle.

Der Absolut Park im Salzburger Wintersportzentrum ist erstmals Weltcup-Ausrichter und gleichzeitig Abschluss der Punktejagd, ehe es noch zu den in der nächsten Woche beginnenden Weltmeisterschaften ins Engadin geht.

Gasser liebäugelt damit, nach den Olympischen Spielen in knapp einem Jahr in Mailand und Cortina d'Ampezzo ihre Karriere zu beenden.

Letztes Stockerl fast ein Jahr her

Wie auch immer sie sich letztlich entscheidet, Flachauwinkl wäre ein guter Anlass, wieder einmal auf ein Slopestyle-Podest zu kommen. Letztmalig gelang Gasser das vor knapp einem Jahr als Dritte in Silvaplana in der Schweiz.

Ebendort 2022 wie 2017 am Kreischberg und 2021 in Aspen hat die Kärntnerin ihre drei Weltcupsiege im Slopestyle erreicht. In dieser Saison hat die 33-Jährige je einen vierten und fünften Slopestyle-Rang eingeheimst.

"Die Schneeverhältnisse und die Temperaturen sind im Moment sehr frühlingshaft. Aber ich fühle mich sehr wohl und freue mich auf die Woche", erklärte Gasser.

Ihre engere Landsfrau Kristina Holzfeind musste ihre Saison wegen eines Kreuzbandrisses vorzeitig beenden, dafür feiert die 18-jährige Steirerin Selin Lakatha ihr Weltcup-Debüt. Dritte ÖSV-Frau im Team ist mit der Steirerin Hanna Karrer die 17-jährige Big-Air-Sechste vom Kreischberg und von Aspen.

Bei den Männern treten für Rot-Weiß-Rot Gassers Freund Clemens Millauer sowie Eric Dovjak und Till Strohmeyer an.

Ersatz-Event für Livigno

Der Weltcup in Flachauwinkl ist in den seit Samstag laufenden Spring Battle eingebunden. Die Qualifikation ist für Donnerstag (9.30 Uhr) angesetzt, der Bewerb für Freitag (10.00, live ORF Sport 1).

Zum Zug kam die Region durch die Absage des Olympia-Tests in Livigno, wo die Strecke für einen Bewerb noch nicht bereit ist. Die Weltcup-Kugeln im Slopestyle und gesamt werden daher in Österreich vergeben. Bei den Frauen liegt Big-Air-Gewinnerin Mia Brookes in beiden Wertungen voran, die Britin wäre die Erste mit dem Gewinn aller drei Trophäen innerhalb einer Saison.

