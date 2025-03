Am Sonntag (ab 16:35 Uhr im LIVE-Ticker) steht in Vikersund das zweite Weltcup-Skifliegen der Männer an diesem Wochenende auf dem Programm.

Am Samstag war Stefan Kraft als Sechster bestplatzierter ÖSV-Adler. Weltcup-Leader Daniel Tschofenig wurde 14., sein erster Verfolger Jan Hörl belegt Platz acht und verkürzte damit den Rückstand im Gesamtweltcup.

Der Stand im Skisprung-Weltcup >>>

Den Sieg holte sich am Samstag der Deutsche Andreas Wellinger, der auch die Raw Air anführt.

Der Punktestand in der Raw Air >>>

Im LIVE-Ticker verpasst ihr nichts:

Die 20 Skispringer mit den meisten Weltcupsiegen