Philipp Raimund geht beim Skifliegen in Planica vorerst nicht an den Start.

Am Donnerstag verkündet der deutsche Skispringer auf "Instagram", dass er zumindest das erste Einzelfliegen am Freitag (ab 15:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) sowie den Teambewerb am Samstag (ab 09:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) nicht bestreiten wird.

"Normalerweise habe ich das unter Kontrolle, und im Normalfall ist es auch kein Problem beim Skispringen. Allerdings habe ich von Zeit zu Zeit den Fall (vor allem beim Skifliegen), dass mein Körper reagiert, ohne dass ich es beeinflussen kann. Dann verliere ich für ca. anderthalb Sekunden die Kontrolle und kann mich nur noch beobachten, während ich quasi in einer Klaue festgehalten werde", schreibt der 24-Jährige.

Er habe die Angst meist unter Kontrolle, wolle aber kein Risiko eingehen. Einen Start im letzten Bewerb des Winters am Sonntag lässt er vorerst offen.

