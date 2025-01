presented by

Am Samstag steht in Kranjska Gora das erste Skiweltcup-Rennen des Jahres 2025 auf dem Programm! In Slowenien geht ein Riesentorlauf der Frauen über die Bühne (1. DG ab 9:30 Uhr/2. DG ab 12:30 Uhr im LIVE-Ticker).

Eröffnet wird das Rennen von Thea Louise Stjernesund (NOR/1). Hinter ihr folgen Zrinka Ljutic (CRO/2), Valerie Grenier (CAN/3), Sara Hector (SWE/4), Lara Gut-Behrami (SUI/5) und Alice Robinson (NZL/6).

Abgeschlossen wird die absolute Top-Gruppe von Semmering-Siegerin Federica Brignone (ITA/7).

Scheib trägt erneut ÖSV-Hoffnungen

Als erste Österreicherin wird sich Julia Scheib (12) aus dem Starthaus wuchten. Eine weitere ÖSV-Läuferin findet sich nicht unter den Top 15 wieder.

Nächste ist dann Katharina Liensberger (17), gefolgt von Stephanie Brunner (19), Franziska Gritsch (21) und Ricarda Haaser (22).

Danach muss man lange auf die nächste ÖSV-Athletin warten. Das ist dann Victoria Olivier (46). Ebenfalls am Start sind Katharina Huber (49) und Viktoria Bürgler (57).

Alle Startnummern im Überblick:

