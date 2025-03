Am Sonntag steht für die Frauen in Are ein Slalom-Bewerb an (1. Durchgang ab 9:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Gleich als Erste stürzt sich Superstar Mikaela Shiffrin den Hang hinunter, gefolgt von Österreichs Aushängeschild Katharina Liensberger.

Die Slalom-Weltcupführende Zrinka Ljutic trägt die Startnummer vier, Camilla Rast startet als Sechste. Die nächste Österreicherin ist Katharina Truppe mit Startnummer zehn.

Die weiteren Österreicherinnen: Katharina Huber (14), Katharina Gallhuber (25), Franziska Gritsch (26), Lisa Hörhager (42), Natalie Falch (56), Leonie Raich (57).