Viele Rücktritte im Ski-Weltcup: Lange Liste der Abschiede 2025

Liste der Ski-Rücktritte im Sommer 2025 – Österreich
Tippler, Tamara
Venier, Stephanie
Reisinger, Elisabeth
Kappaurer, Elisabeth
Hirschbühl, Christian
Walder, Christian
Grüner, Teresa
Gstrein, Nicolas
Haller, Marie Therese
Hofmann, Philipp
Neumayer, Christopher
Niederdorfer, Maria
Niederwieser, Michelle
Salzgeber, Amanda
Salzgeber, Angelina
Liste der Ski-Rücktritte im Sommer 2025 – International
Chabloz, Yannick (Schweiz)
Faivre, Mathieu (Frankreich)
Foss-Solevaag, Sebastian (Norwegen)
Gauer, Nico (Liechtenstein)
Gross, Stefano (Italien)
Insam, Vivien (Italien)
Kolly, Noémie (Schweiz)
Kryenbühl, Urs (Schweiz)
Luitz, Stefan (Deutschland)
Meisen, Adrian (Deutschland)
Noger, Cédric (Schweiz)
Remme, Roni (Deutschland / Kanada)
Schillinger, Anna (Deutschland)
Simader, Sabrina (KEN)
Schwaiger, Dominik (Deutschland)
Stoffel, Elena (Schweiz)
Tschurtschenthaler, Vera (Italien)
von Grünigen, Noel (Schweiz)
Windingstad, Rasmus (Norwegen)