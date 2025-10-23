NEWS

Viele Rücktritte im Ski-Weltcup: Lange Liste der Abschiede 2025

Venier, Tippler, Walder und Co.: Über den Sommer 2025 gab es viele Rücktritte im Ski-Weltcup. Ein Blick auf die Namen, die in der neuen Saison fehlen.

Viele Rücktritte im Ski-Weltcup: Lange Liste der Abschiede 2025 Foto: © GEPA
Die neue Ski-Saison startet am Wochenende traditionell mit dem Weltcup-Auftakt in Sölden.

Doch einige bekannte Gesichter werden auf den Startlisten fehlen.

Prominente Abschiede im ÖSV-Team

Gleich mehrere österreichische Weltcup-Athlet:innen haben in den vergangenen Monaten ihren Rücktritt erklärt. Allen voran Weltmeisterin Stephanie Venier, die sich im Sommer verabschiedete.

Nach Hochzeit und Nachwuchsplänen zog auch ihr Ehemann Christian Walder, nach langer Verletzungsmisere, endgültig den Schlussstrich.

Venier und Walder waren jedoch nicht die einzigen Rücktritte im ÖSV-Team. Tamara Tippler, Elisabeth Reisinger, Elisabeth Kappaurer, Michelle Niederwieser und Christopher Neumayer verabschieden sich aus dem Weltcup-Zirkus.

Kurz vor Saisonstart kündigte zudem Slalom-Spezialist Christian Hirschbühl seinen Abschied an.

Viele Rücktritte von jungen Athlet:innen

Auch einige Nachwuchsläufer:innen warfen das Handtuch. Die Schwestern Amanda und Angelina Salzgeber beendeten ihre Karrieren frühzeitig.

Ebenfalls keine Zukunft auf den Rennpisten haben Teresa Grüner, Marie Therese Haller, Maria Niederndorfer und Nicolas Gstrein.

Internationale Rücktritte

International zogen einige große Namen einen Schlussstrich. Mit Mathieu Faivre verliert der Weltcup einen dreifachen Weltmeister.

Der Norweger Sebastian Foss-Solevaag, Slalom-Weltmeister von Cortina 2021, sowie Stefan Luitz, Beaver-Creek-Sieger 2018, beendeten ihre Karriere ebenfalls.

Ein besonderer Rücktritt betrifft Sabrina Simader: Die 27-Jährige, aufgewachsen in Oberösterreich, war Afrikas erste professionelle Skifahrerin und musste aus finanziellen Gründen Abschied nehmen.

Liste der Ski-Rücktritte im Sommer 2025 – Österreich

  • Tippler, Tamara

  • Venier, Stephanie

  • Reisinger, Elisabeth

  • Kappaurer, Elisabeth

  • Hirschbühl, Christian

  • Walder, Christian

  • Grüner, Teresa

  • Gstrein, Nicolas

  • Haller, Marie Therese

  • Hofmann, Philipp

  • Neumayer, Christopher

  • Niederdorfer, Maria

  • Niederwieser, Michelle

  • Salzgeber, Amanda

  • Salzgeber, Angelina

Liste der Ski-Rücktritte im Sommer 2025 – International

  • Chabloz, Yannick (Schweiz)

  • Faivre, Mathieu (Frankreich)

  • Foss-Solevaag, Sebastian (Norwegen)

  • Gauer, Nico (Liechtenstein)

  • Gross, Stefano (Italien)

  • Insam, Vivien (Italien)

  • Kolly, Noémie (Schweiz)

  • Kryenbühl, Urs (Schweiz)

  • Luitz, Stefan (Deutschland)

  • Meisen, Adrian (Deutschland)

  • Noger, Cédric (Schweiz)

  • Remme, Roni (Deutschland / Kanada)

  • Schillinger, Anna (Deutschland)

  • Simader, Sabrina (KEN)

  • Schwaiger, Dominik (Deutschland)

  • Stoffel, Elena (Schweiz)

  • Tschurtschenthaler, Vera (Italien)

  • von Grünigen, Noel (Schweiz)

  • Windingstad, Rasmus (Norwegen)

