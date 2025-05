Odermatt übt Kritik an FIS: "Das macht wenig Sinn"

Der Weltcup-Kalender für die kommende Skisaison sorgt bereits jetzt für Kritik.

Das ist der Weltcup-Kalender für 2025/26 >>>

Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt zeigt sich mit der Aufteilung der Bewerbe überhaupt nicht einverstanden. Dadurch, dass die Speed-Rennen in Bormio aufgrund der Olympischen Spiele nicht Teil des Weltcup-Kalenders sind und noch kein Ersatz gefunden wurde, herrscht ein deutliches Ungleichgewicht zwischen Technik- und Speedbewerben.

Aktuell gelten nur sieben Abfahrten und neun Super-G als gesichert. Zum Vergleich: Elf Slaloms und neun Riesentorläufe sind fix eingeplant.

Ausgeglichene Anzahl an Bewerben? "Davon sind wir weit entfernt"

"Wir Athleten plädieren seit Jahren für einen ausgeglichenen Rennkalender mit neun Weltcuprennen pro Disziplin. Davon sind wir jetzt weit entfernt", kritisiert Odermatt gegenüber der Schweizer Tageszeitung "Blick". Der Kalender in der jetzigen Form ergebe für ihn "nur wenig Sinn", so der Dominator.

Vor allem die geringe Anzahl an Abfahrten sorgt beim 27-Jährigen für Unmut. "Die Abfahrt wird seit jeher als alpine Königsdisziplin dargestellt. Darum kann es nicht sein, dass ausgerechnet in dieser Sparte am wenigsten Rennen ausgetragen werden", moniert Odermatt.

Er sei zwar "dagegen, dass man bei den Klassikern in Wengen und Kitzbühel eine zusätzliche Abfahrt einschiebt", hofft aber weiter, dass man für den Bormio-Termin Ende Dezember doch noch einen Ersatz findet. "Wenn nicht, sollten wir darüber diskutieren, ob man Ende Januar in Crans-Montana anstelle des Super-G eine Abfahrt austragen kann. Ich könnte mir zudem vorstellen, dass man im März in Courchevel eine weitere Abfahrt einschieben könnte."

Trotz der ungleichen Verteilung der Bewerbe gilt Marco Odermatt auch in der kommenden Saison als Topfavorit auf den Gesamtweltcup.