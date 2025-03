Matthias Mayer fällt Comeback-Entscheidung

Die Entscheidung über ein Comeback des dreifachen Ski-Olympiasiegers Matthias Mayer ist gefallen. Der 34-jährige Kärntner wird nicht auf die Weltcup-Pisten zurückkehren, wie es vom Österreichischen Skiverband am Donnerstag heißt.

"Er (Matthias Mayer, Anm.) hat selbst gesagt, er spürt den letzten Willen und die letzte Entschlossenheit nicht. So hat er für sich einen guten Abschluss gefunden. Also Comeback wird es keines geben", sagt ÖSV-Cheftrainer Marko Pfeifer im Rahmen der alpinen Bewerbe in Kvitfjell in einem "ORF"-Interview.

Von Mayer selbst gab es vorerst keine Stellungnahme.

"Er hat für sich gemerkt, dass das letzte Feuer nicht da ist für den Aufwand, den er betreiben müsste", berichtet Pfeifer.

Bei Ski-WM als Vorläufer im Einsatz

Der Kärntner stand in den vergangenen Wochen als Vorläufer auf der Piste, unter anderem im Zuge des Männer-Abfahrtstrainings bei der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm.

"Für einen Abfahrer gibt es, glaube ich, nichts Schöneres als da hinunterzufahren. Ich bin gerne da und mir taugt es, Vorläufer zu fahren. Es juckt mich brutal", sagte Mayer damals und näherte Comeback-Spekulationen.

Der Plan einer Rückkehr in den Weltcup wird nun aber nicht mehr verfolgt. "Er sagt, er ist manchmal positiv, manchmal nicht. Das kennt er von seiner Karriere gar nicht. Wenn, dann glüht er zu 120 Prozent", erzählt Pfeifer in Kvitfjell von einem vorhergegangenen Gespräch mit Mayer. "Er hat gesagt, ich habe eigentlich alles erreicht, ich muss das nicht mehr auf Biegen und Brechen machen."

Mit psychischen Problemen, die mit ausschlagend für Mayers abrupt bekannt gegebenes Karriere-Ende im Dezember 2022 gewesen waren, soll die Entscheidung nichts zu tun haben. "Es geht ihm gesundheitlich sehr, sehr gut", sagt Pfeifer.

