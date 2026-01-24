Hahnenkamm-Abfahrt 2026: Die Bilder der Siegerehrung

Das Siegerbild der Hahnenkamm-Abfahrt 2026! Die Favoriten sind vorne. Giovanni Franzoni hält dem Druck nach den Trainingsbestzeiten stand und feiert seinen ersten Kitzbühelsieg.

Damit macht er Marco Odermatt einen Strich durch die Rechnung: Der Schweizer verpasst um 0,07 Sekunden den so heiß ersehnten Abfahrtssieg auf der Streif.

Der Dritte im Bunde ist überraschend Maxence Muzaton, der erstmals in der Abfahrt aufs Podest rast.

Die Bilder der Siegerehrung