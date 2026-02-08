NEWS

Ewige Olympia-Bestenliste: Klaebo setzt zu Rekordjagd an

Die Giganten des Wintersports: Die Athletinnen und Athleten mit den meisten Medaillen bei Olympischen Winterspielen. Wer führt die ewige Bestenliste an?

Ewige Olympia-Bestenliste: Klaebo setzt zu Rekordjagd an Foto: © getty
Langlauf-Superstar Marit Björgen führt seit Pyeongchang die Liste der erfolgreichsten Olympia-Teilnehmer im Winter an.

Die Norwegerin hält wie ihre Landsleute Ole Einar Björndalen und Björn Dählie bei acht Gold- und vier Silbermedaillen, hat aber mehr Bronzemedaillen errungen.

Klaebo jagt Rekord

Joahnnes Klaebo setzt in Cortina an, sich an die Spitze zu katapultieren. Der norwegische Langlauf-Superstar gewinnt den Auftaktbewerb, den Skiathlon. Und holt damit seine bereits sechste Goldmedaille bei Olympia. In dieser Form ist ihm zuzutrauen, dass er die Rekordmarke knackt!

Erfolgreichster Österreicher in der Olympia-Geschichte ist Felix Gottwald, der 3 Mal Gold, 1 mal Silber und 3 mal Bronze gewann. Matthias Mayer rückte dem Kombinierer mit seiner dritten Goldmedaille nahe und ist nun Österreichs erfolgreichster Alpiner im Zeichen der fünf Ringe.

Die größten Winter-Olympioniken - Bestenliste

Athlet

Zeitraum

Sportart

G

S

B

1.

Marit Björgen

NOR

2002-2018

Langlauf

8

4

3

2.

Ole Einar Björndalen

NOR    

1998-2014  

Biathlon       

8

4

1

3.

Björn Dählie

NOR            

1992-1998  

Langlauf       

8

4

-

4.

Ireen Wüst

NED

2006-2022

Eisschnell

6

5

2

5.

Ljubow Jegorowa

RUS         

1992/1994  

Langlauf       

6

3

-

6.

Johannes Klaebo

NOR

2018-2026

Langlauf       

6

1

1

7.

Victor An

RUS/KOR

2006/2014

Shorttrack

6

-

2

8..

Natalie Geisenberger

GER

2010-2022

Rodeln

6

-

1

9.

Lidija Skoblikowa

UdSSR     

1960/1964  

Eisschnell 

6

-

-

10.

Tobias Wendl

GER

2014/2018

Rodeln

5

-

-

.

Tobias Arlt

GER

2014/2018

Rodeln

5

-

-

12.

Claudia Pechstein

GER       

1992-2006  

Eisschnell

5

2

2

13.

Johannes Thignes Boe

NOR

2018-2022

Biathlon

5

2

1

14.

Martin Fourcade

FRA         

2010-2018 

Biathlon   

5

2

-

15.

Larissa Lasutina

RUS        

1992-2002  

Langlauf       

5

1

1

  .

Clas Thunberg

FIN           

1924/1928  

Eisschnell 

5

1

1

17.

Thomas Alsgaard

NOR         

1994-2002  

Langlauf       

5

1

-

18.

Bonnie Blair

USA            

1988-1994  

Eisschnell

5

-

1

19.

Eric Heiden

USA             

1980       

Eisschnell

5

-

-

20.

Raisa Smetanina

UdSSR

1976-1992  

Langlauf       

4

5

1

21.

Sixten Jernberg

SWE          

1956-1964  

Langlauf       

4

3

2

22.

Sven Kramer

NED      

2006-2018 

Eisschnell   

4

2

3

23.

Ricco Gross

GER             

1992-2002  

Biathlon       

4

3

1

.

E.H. Svendsen

NOR

2010-2018

Biathlon

4

3

1

25.

Galina Kulakowa

UdSSR       

1968-1980  

Langlauf       

4

2

2

  .

Kjetil-Andre Aamodt

NOR     

1992-2006  

Ski alpin      

4

2

2

  .

Sven Fischer

GER            

1994-2006  

Biathlon       

4

2

2

28.

Ivar Ballangrud

NOR         

1928-1936  

Eisschnell

4

2

1

29.

Joergen Graabak

NOR

2014-2022

Nord.Kombi

4

2

-

.

Janica Kostelic

CRO         

2002/2006  

Ski alpin      

4

2

-

.

Kevin Kuske

GER

2002-2018

Bob

4

2

-

Weiters 

.

Felix Gottwald

AUT

2002-2010

Nord. Kombi

3

1

3

.

Thomas Morgenstern

AUT

2006/10

Skispringen

3

1

-

.

Matthias Mayer

AUT

2014-2018

Ski alpin

3

-

1

.

Toni Sailer

AUT            

1956       

Ski alpin      

3

-

-

.

Hermann Maier

AUT                 

1998-2006  

Ski alpin      

2

1

-

.

Marcel Hirscher

AUT

2014/2018

Ski Alpin

2

1

-

