Ewige Olympia-Bestenliste: Klaebo setzt zu Rekordjagd an

Langlauf-Superstar Marit Björgen führt seit Pyeongchang die Liste der erfolgreichsten Olympia-Teilnehmer im Winter an.

Die Norwegerin hält wie ihre Landsleute Ole Einar Björndalen und Björn Dählie bei acht Gold- und vier Silbermedaillen, hat aber mehr Bronzemedaillen errungen.

Klaebo jagt Rekord

Joahnnes Klaebo setzt in Cortina an, sich an die Spitze zu katapultieren. Der norwegische Langlauf-Superstar gewinnt den Auftaktbewerb, den Skiathlon. Und holt damit seine bereits sechste Goldmedaille bei Olympia. In dieser Form ist ihm zuzutrauen, dass er die Rekordmarke knackt!

Erfolgreichster Österreicher in der Olympia-Geschichte ist Felix Gottwald, der 3 Mal Gold, 1 mal Silber und 3 mal Bronze gewann. Matthias Mayer rückte dem Kombinierer mit seiner dritten Goldmedaille nahe und ist nun Österreichs erfolgreichster Alpiner im Zeichen der fünf Ringe.

Die größten Winter-Olympioniken - Bestenliste