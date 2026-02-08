Athlet
Zeitraum
Sportart
G
S
B
1.
Marit Björgen
NOR
2002-2018
Langlauf
8
4
3
2.
Ole Einar Björndalen
NOR
1998-2014
Biathlon
8
4
1
3.
Björn Dählie
NOR
1992-1998
Langlauf
8
4
-
4.
Ireen Wüst
NED
2006-2022
Eisschnell
6
5
2
5.
Ljubow Jegorowa
RUS
1992/1994
Langlauf
6
3
-
6.
Johannes Klaebo
NOR
2018-2026
Langlauf
6
1
1
7.
Victor An
RUS/KOR
2006/2014
Shorttrack
6
-
2
8..
Natalie Geisenberger
GER
2010-2022
Rodeln
6
-
1
9.
Lidija Skoblikowa
UdSSR
1960/1964
Eisschnell
6
-
-
10.
Tobias Wendl
GER
2014/2018
Rodeln
5
-
-
.
Tobias Arlt
GER
2014/2018
Rodeln
5
-
-
12.
Claudia Pechstein
GER
1992-2006
Eisschnell
5
2
2
13.
Johannes Thignes Boe
NOR
2018-2022
Biathlon
5
2
1
14.
Martin Fourcade
FRA
2010-2018
Biathlon
5
2
-
15.
Larissa Lasutina
RUS
1992-2002
Langlauf
5
1
1
.
Clas Thunberg
FIN
1924/1928
Eisschnell
5
1
1
17.
Thomas Alsgaard
NOR
1994-2002
Langlauf
5
1
-
18.
Bonnie Blair
USA
1988-1994
Eisschnell
5
-
1
19.
Eric Heiden
USA
1980
Eisschnell
5
-
-
20.
Raisa Smetanina
UdSSR
1976-1992
Langlauf
4
5
1
21.
Sixten Jernberg
SWE
1956-1964
Langlauf
4
3
2
22.
Sven Kramer
NED
2006-2018
Eisschnell
4
2
3
23.
Ricco Gross
GER
1992-2002
Biathlon
4
3
1
.
E.H. Svendsen
NOR
2010-2018
Biathlon
4
3
1
25.
Galina Kulakowa
UdSSR
1968-1980
Langlauf
4
2
2
.
Kjetil-Andre Aamodt
NOR
1992-2006
Ski alpin
4
2
2
.
Sven Fischer
GER
1994-2006
Biathlon
4
2
2
28.
Ivar Ballangrud
NOR
1928-1936
Eisschnell
4
2
1
29.
Joergen Graabak
NOR
2014-2022
Nord.Kombi
4
2
-
.
Janica Kostelic
CRO
2002/2006
Ski alpin
4
2
-
.
Kevin Kuske
GER
2002-2018
Bob
4
2
-
Weiters
.
Felix Gottwald
AUT
2002-2010
Nord. Kombi
3
1
3
.
Thomas Morgenstern
AUT
2006/10
Skispringen
3
1
-
.
Matthias Mayer
AUT
2014-2018
Ski alpin
3
-
1
.
Toni Sailer
AUT
1956
Ski alpin
3
-
-
.
Hermann Maier
AUT
1998-2006
Ski alpin
2
1
-
.
Marcel Hirscher
AUT
2014/2018
Ski Alpin
2
1
-
Ewige Olympia-Bestenliste: Klaebo setzt zu Rekordjagd an
Die Giganten des Wintersports: Die Athletinnen und Athleten mit den meisten Medaillen bei Olympischen Winterspielen. Wer führt die ewige Bestenliste an?
Langlauf-Superstar Marit Björgen führt seit Pyeongchang die Liste der erfolgreichsten Olympia-Teilnehmer im Winter an.
Die Norwegerin hält wie ihre Landsleute Ole Einar Björndalen und Björn Dählie bei acht Gold- und vier Silbermedaillen, hat aber mehr Bronzemedaillen errungen.
Klaebo jagt Rekord
Joahnnes Klaebo setzt in Cortina an, sich an die Spitze zu katapultieren. Der norwegische Langlauf-Superstar gewinnt den Auftaktbewerb, den Skiathlon. Und holt damit seine bereits sechste Goldmedaille bei Olympia. In dieser Form ist ihm zuzutrauen, dass er die Rekordmarke knackt!
Erfolgreichster Österreicher in der Olympia-Geschichte ist Felix Gottwald, der 3 Mal Gold, 1 mal Silber und 3 mal Bronze gewann. Matthias Mayer rückte dem Kombinierer mit seiner dritten Goldmedaille nahe und ist nun Österreichs erfolgreichster Alpiner im Zeichen der fünf Ringe.