Saisonende für ÖSV-Ass Vermeulen - Stadlober mit Comeback

Langläufer Mika Vermeulen hat seine Weltcup-Saison gesundheitsbedingt vorzeitig beendet.

Der Steirer ist nach wie vor angeschlagen und muss deshalb auf das 50-km-Rennen in der klassischen Technik beim Saisonfinale in Lahti verzichten.

Bei den Frauen kehrt Teamkollegin Teresa Stadlober nach gesundheitlichen Problemen hingegen zurück, die 32-jährige Salzburgerin wird das Distanzrennen in ihrer bevorzugten Technik am Sonntag (8.30 Uhr) in Finnland bestreiten.

Vermeulens Energielevel "gefühlt auf null"

"Ich habe mich in den letzten Tagen wieder sehr gut erholt und konnte bereits Anfang der Woche wieder erste Trainingseinheiten auf Schnee absolvieren", wurde Stadlober in einer ÖSV-Aussendung zitiert. "Jetzt gilt es, noch einmal die letzten Reserven zu mobilisieren und ich möchte die Saison definitiv mit einem guten Ergebnis abschließen."

Vermeulen habe versucht, nach der WM in Trondheim wieder gesund zu werden, was ihm aber nicht gelang. "Mein Energie-Level ist gefühlt einfach auf null, und ich bin nach wie vor gesundheitlich angeschlagen", sagte der 25-Jährige.

Sein Blick ist bereits auf die Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo gerichtet. "Der Fokus liegt jetzt schon auf dem 10 km Einzelstartrennen bei den Olympischen Spielen. Auf diesen Tag werde ich mich in den nächsten knapp 300 Tagen gezielt vorbereiten, und dieses Rennen ist mein großes Ziel."

