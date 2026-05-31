Die Titelträger der bisherigen Eishockey-Weltmeisterschaften

Die Eishockey-WM 2025 ist Geschichte. Die USA krönten sich erstmals seit 65 Jahren wieder zum Weltmeister.

Ein Blick auf den ewigen Medaillenspiegel zeigt: In all den Jahren durften erst zehn verschiedene Nationen den WM-Pokal in die Höhe stemmen, sofern man Russland und die Sowjetunion sowie Tschechien und die Tschechoslowakei als getrennt betrachtet.

Heuer wäre mit der Schweiz beinahe eine elfte Nation dazugekommen, im Finale waren die US-Cracks aber um einen Hauch stärker.

Österreich konnte bislang zwei Bronzemedaillen sammeln (1931 und 1947), ein Finaleinzug ist den heimischen Eishockeyspielern noch nicht gelungen.

LAOLA1 präsentiert die Weltmeister der bisherigen 87 Austragungen in einem Ranking: