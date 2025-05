Die Edmonton Oilers siegen im NHL-Playoff-Halbfinale im dritten Spiel der Serie gegen die Dallas Stars klar mit 6:1.

Bouchard eröffnet nach etwas mehr als 14 Minuten den Torreigen, McDavid erhöht keine 40 Sekunden später auf 2:0 (15.). Roberston kann für die Stars im Mitteldrittel verkürzen (36.), doch McDavid stellt mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend den alten Abstand wieder her (40.).

Im Schlussdrittel schnürt Hyman noch einen Doppelpack (44., 53.), ehe Klingberg (58./PP) zum Endstand trifft. Damit gehen die Oilers in der Serie mit 2:1 in Führung. Das vierte Spiel steigt in der Nacht auf Mittwoch (ab 2:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>).