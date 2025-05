Dallas bezwingt Edmonton zum Auftakt des Conference Finals

Spiel eins des Western Conference Finals geht klar an die Dallas Stars.

Das Team von Peter DeBoer setzt sich vor heimischem Publikum gegen die Edmonton Oilers mit 6:3 durch.

Dabei holen die Stars zunächst zwei Mal einen Rückstand auf. Erst gehen die Oilers durch einen Treffer von Leon Draisaitl im ersten Drittel in Führung (11.), den Tyler Seguin wenige Minuten später schon egalisieren kann (16.). In Drittel zwei sind es aber abermals die Gäste, die den besseren Start erwischen.

Durch einen schnellen Doppelschlag von Nugent-Hopkins (27.) und Bouchard (28.) führt man zwischenzeitlich sogar mit zwei Treffern, ehe Dallas im dritten Drittel eine furiose Aufholjagd startet.

Binnen sechs Minuten gelingen den Hausherren drei Treffer, gegen Ende des Drittels erhöhen Seguin (57.) und Lindell (57.) schließlich noch auf 6:3. Ersterer avanciert in der Partie mit zwei Toren und einem Assist auch zum Matchwinner. Auf der anderen Seite überzeugt Leon Draisaitl mit einem Tor und zwei Assists.

Durch den Sieg legen die Stars in der Serie mit 1:0 vor. Das zweite Spiel steigt - ebenfalls in Dallas - am 24. Mai.

