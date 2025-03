Rossi-Assist! Minnesota Wild finden wieder in die Spur

Nach zwei Niederlagen in Folge gibt es für Marco Rossi in der NHL wieder einen Sieg zu bejubeln.

Der Österreicher gewinnt mit seinen Minnesota Wild daheim gegen die Colorado Avalanche 2:1 n.P.

Rossi liefert den Assist zum einzigen Wild-Treffer in der regulären Spielzeit, welcher im zweiten Drittel fällt. In diesem geht Minnesota durch ein Zuccarello-Tor in Führung (32.). Damit hält der 23-jährige Österreicher heuer bei 53 Scorerpunkten (21 Tore, 32 Assists).

Bis kurz vor Schluss sind die Wild auf Siegeskurs, ehe Kiviranta (55.) Colorado in die Overtime rettet. In der Verlängerung fällt keine Entscheidung, das Penalty-Schießen muss schließlich her. Aufseiten von Minnesota verwerten beide Schützen (Zuccarello, Boldy), während der Gegner dort ohne Treffer bleibt.

Im Rennen um die Playoffs hat sich Minnesota etwas Luft verschafft, als Sechster in der Western Conference liegt man neun Punkte vor einem Nicht-Playoff-Rang.

Washington-Gala ohne Ovechkin-Tor

Die Washington Capitals schlagen auswärts die Anaheim Ducks mit 7:4.

Alexander Ovechkin, der Wayne Gretzkys All-Time-Record in Toren (894) jagt, bleibt ohne Treffer. Dafür liefert der Russe drei Assists.

Damit fehlen dem 39-Jährigen weiterhin acht Tore, um die Bestmarke zu egalisieren.

Hingegen ist Sidney Crosby für die Pittsburgh Penguins beim 3:2-Sieg n.O. gegen die Vegas Golden Knights doppelt (18./PP, 24.) erfolgreich. Der kanadische Routinier hält nun bei 615 Karriere-Toren und ist 18. in diesem Ranking.

