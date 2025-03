Am Montag rankten sich große Sorgen um Marco Rossi, als er beim Sieg über die Seattle Kraken früh vom Eis musste.

Tags darauf gab es bereits Entwarnung, Rossi kam glimpflich davon und konnte bereits wieder trainieren. Hinter seinem Einsatz gegen die Buffalo Sabres stand aber dennoch ein Fragezeichen.

Dieses radiert der Österreicher aber in beeindruckender Manier aus und zeigt beim 4:1 über die Sabres eine starke Leistung, die er mit einem Tor krönt. Nach einem torlosen ersten Drittel trifft der 23-Jährige zentral vor dem Tor nach Vorlage von Trenin (21.).

Brazeau (26.) und Zuccarello (29.) legen in den Folgeminuten nach und sorgen so für eine Vorentscheidung. Ex-"Eisbulle" J.J. Peterka bringt die Sabres zwar nochmal heran (47.).

In den Schlussminuten nimmt Buffalo den Goalie vom Eis, was Gaudreau nutzt und per Empty-Net-Treffer das 4:1 besorgt.

Damit sichern die Wild Playoff-Rang sieben in der Western Conference ab.

Marco got us started! pic.twitter.com/jshurHyuQj — Minnesota Wild (@mnwild) March 22, 2025