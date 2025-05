VSV verlängert vorzeitig mit ÖEHV-Teamstürmer

Der VSV gibt eine weitere Personalentscheidung bekannt!

Wie am Dienstag bekannt wurde, konnte man sich mit Forward Elias Wallenta auf eine vorzeitige Ausweitung seines Arbeitspapiers einigen und den ÖEHV-Stürmer so bis zur Saison 2027/28 langfristig an sich binden.

Der gebürtige Vorarlberger ist seit der Saison 2022/23 in der Draustadt und konnte sich zu einer nicht unwichtigen Stütze im Spiel der Kärntner, die in der vergangenen Saison der win2day ICE Hockey League das Viertelfinale erreichten, entwickeln.

Wallenta fühlt sich in Villach wohl

In insgesamt 114 Spielen für den VSV erzielte der 26-Jährige bislang 18 Treffer und zwölf Assists, 2022/23 erfolgte zudem Wallentas Debüt im ÖEHV-Dress, dass er bislang neun Mal überstreifte.

"Ich fühle mich in Villach sehr wohl – sowohl im Verein als auch in der Stadt. Es freut mich, weiterhin Teil dieser Mannschaft zu sein und gemeinsam mit dem Team an unseren Zielen zu arbeiten", wird der 26-Jährige von seinem Klub zitiert.

Durch die Verlängerung wird Wallenta somit auch in den kommenden drei Spielzeiten für die "Adler" im Einsatz sein.

