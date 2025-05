Die Vienna Capitals basteln weiter am Kader für die kommende Saison.

Am Dienstag geben die Wiener weitere Personalentscheidungen für die win2day ICE Hockey League 2025/26 bekannt.

So bleiben die beiden Youngster Felix Koschek und Maximilian Theirich auch im kommenden Winter an Bord. Koschek unterschreibt für zwei Spielzeiten, der Vertrag von Theirich ist für die Spielzeit 2025/26 gültig, zudem beinhaltet dieser eine Option auf eine weitere Saison.

Die Hauptstädter schon wieder verlassen wird hingegen Aljaz Predan - der Vertrag mit dem 24-Jährigen wurde nach einem Jahr aufgelöst. Er wechselt zu Ligakonkurrent Black Wings Linz.

"Planungen erreichen finale Phase"

"Unsere Planungen für die nächste Saison erreichen bereits die finale Phase. Es wurden bis jetzt schon viele wichtige Bausteine für die kommende Spielzeit gesetzt, jedoch werden wir im Angriff und in der Verteidigung noch weitere Verpflichtungen tätigen. Mit Felix Koschek und Maximilian Theirich konnten wir vielversprechende junge Angreifer aus Wien an die Organisation binden. Beide haben in ihren Rollen in der vergangenen Saison überzeugt und sollen in der kommenden Spielzeit den nächsten Schritt machen", so Christian Dolezal.

Der Sportliche Leiter erklärt zudem: "Durch die Kader-Zusammensetzung in der Offensive haben wir uns gemeinsam mit Aljaz dazu entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden. Wir bedanken uns bei ihm für seinen Einsatz in der vergangenen Saison und wünschen ihm für seine weitere Karriere alles Gute."

