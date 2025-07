Vienna Capitals binden Publikumsliebling langfristig

Die Vienna Capitals weiten die Zusammenarbeit mit Schlüsselspieler und Publikumsliebling Jeremy Gregoire vorzeitig aus!

Die Kagraner verlängern den bis Ende der kommenden Saison gültigen Kontrakt des Angreifers um ein weiteres Jahr und binden den Kanadier so bis Ablauf der Saison 2026/27.

In der vergangenen Spielzeit der win2day ICE Hockey League konnte der 29-Jährige mit 16 Toren in 37 Partien seinen persönlichen Bestwert auf Profiebene aufstellen. Insgesamt absolvierte Gregoire in zwei Spielzeiten bislang 90 Partien für die Bundeshauptstädter und brachte es auf 69 Punkte (34 Tore, 35 Assists).

Große Ehre für Gregoire

"Wir sind glücklich darüber, dass sich Jérémy frühzeitig dazu entschieden hat, seinen Vertrag mit uns um eine weitere Saison zu verlängern. Er ist ein natürlicher Anführer und wird in unserer neu formierten Mannschaft eine wichtige Rolle einnehmen. Jérémy ist zu einem Publikumsliebling geworden und verkörpert mit seinem Einsatz, seinem Energielevel und dem unbändigen Willen zu gewinnen Eigenschaften, die wir als unerlässlich erachten", freut sich Sportdirektor Christian Dolezal.

Auch Gregoire zeigte sich ob der Ausweitung seines Kontrakts erfreut.



"Es ist eine Ehre für mich, dass ich nun zumindest bis 2027 Teil der Vienna Capitals sein darf. Meine Familie und ich lieben Wien, wir fühlen uns in der Stadt pudelwohl. Die Organisation weiß meinen Spielstil zu schätzen und ich liebe es, in jedem Spiel alles für das Team und unsere großartigen Fans auf dem Eis zu lassen. Die vergangenen Monate brachten große Veränderungen im Kader mit sich. Ich freue mich schon darauf, meine neuen Teamkollegen kennenzulernen. Wir scheinen wirklich hohe Qualität dazubekommen zu haben. Daher bin ich davon überzeugt, dass wir in der kommenden Saison einen bedeutenden Schritt nach vorne machen können. Ich bin hier, um zu gewinnen und das sobald wie möglich."

Unsere Nummer 2️⃣5️⃣ bleibt bis 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ 🙌



Führungsspieler Jérémy Grégoire hat seinen für die kommende Saison gültigen Vertrag vorzeitig um eine weitere Spielzeit verlängert! Schön, dass du uns noch länger erhalten bleibst, Jérémy! 💪#VIC | #CapitalsCity pic.twitter.com/67FsbUkDW1 — Vienna Capitals (@viennacapitals) July 31, 2025