Verstärkung in der Defensive: Haie binden Ex-KAC-Junior

Die Innsbrucker Haie stocken nach der katastrophalen Saison 2024/25 der win2day ICE Hockey League in der Abwehr auf.

Wie die Tiroler am Donnerstag vermelden, wurde der 20-jährige Klagenfurter Winston Frimmel mit einem Profivertrag ausgestattet. Der Defensiv-Crack entstammt der Jugend des KAC und sammelte vor seinem Engagement bei den Landeshauptstädtern internationale Erfahrung in Schweden und Kanada.

Frimmel, der auf eine Körpergröße von 1,99 Meter kommt, ist Jahrgang 2004 und war in der Saison 2023/24 für die U20-Auswahl des ÖEHV-Nationalteams tätig (fünf Spiele, ein Assist).

Ein Unbekannter ist der Kärntner in Innsbruck allerdings nicht, im abgelaufenen Grunddurchgang kam er bei der 2:5-Heimniederlage gegen den HC Pustertal zum Debüt, verletzte sich aber und stand in keinem weiteren Spiel auf dem Eis.

Frimmel ist klare Verstärkung für die Defensive

"Winston hat in den wenigen Tagen, in denen er auf dem Eis stand, gezeigt, dass er genau das mitbringt, was wir in unserer Defensive brauchen. Er ist groß, spielt körperbetont und hat ein gutes Gefühl für das Spiel. Was uns besonders beeindruckt hat, ist seine professionelle Einstellung", freut sich Head Coach Jordan Smotherman über die Verpflichtung Frimmels, der nach einem erfolgreichen Tryout gebunden wurde.

Der Innsbruck-Crack sagt: "Von der ersten Minute an habe ich mich hier in Innsbruck wohlgefühlt. Die Atmosphäre im Team, die Art und Weise, wie hier gearbeitet wird – das hat mich sofort überzeugt."

"Natürlich war es unglücklich, dass ich mich gleich im ersten Spiel verletzt habe, aber das Trainerteam hat mir das Vertrauen geschenkt, das ich gebraucht habe. Ich möchte mich mit harter Arbeit und Einsatz dafür revanchieren."

Die Tiroler erlebten im abgelaufenen Grunddurchgang eine Pleite nach der anderen, in 48 Spielen gab es akkumuliert 38 Niederlagen bei 99:206 Toren.

Die Zuschauer-Magnete der ICE Hockey League 2024/25