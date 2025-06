Dem HC Pustertal gelingt ein Transfercoup!

Der win2day ICE-Hockey-League-Klub verpflichtet Jonathon Blum von Red Bull München. Der 36-jährige US-Amerikaner bringt viel Erfahrung aus Europa, der NHL und AHL mit.

Zuletzt spielte Blum vier Jahre in München, dort brachte es der Defender auf 267 Spiele, in denen er 190 Punkte beisteuerte. Zu Beginn seiner Karriere spielte er noch in seinem Heimatland und absolvierte dort 352 AHL-Spiele und 122 NHL-Spiele. Letztere für die Nashville Predators, die ihn auch 2007 drafteten und die Minnesota Wild.

"Ich habe mich für den HC Pustertal entschieden, weil der Club eine große Eishockey-Tradition und eine sehr leidenschaftliche Fanbase vorweisen kann und sich sehr um mich und meine Familie bemüht hat. Als Spieler ist es jedes Jahr mein Ziel, den Titel zu holen, weshalb ich für Stadt und Fans alles geben werde", so der Neuzugang in einer Presseaussendung.