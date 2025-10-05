Knapper Sieg! Petersen führt den KAC zum Sieg gegen Budapest

Der EC KAC feiert in der achten Runde der win2day ICE Hockey League einen knappen 3:2-Heimsieg über FTC Budapest.

Dabei übernehmen die Klagenfurter von Beginn an das Kommando. Simeon Schwinger netzt folgerichtig nach nur sieben Minuten zur verdienten 1:0-Führung ein. Nur wenige Augenblicke danach erhöht Luka Gomboc zugunsten der Rotjacken zum 2:0 (9.).

Daraufhin agieren die Kärntner weiterhin spielbestimmend, aber der ICE-Liganeuling aus Budapest verhindert im defensive Kollektiv den dritten Gegentreffer. Zudem lassen die Rotjacken die notwendige Effizienz vor dem Tor für einen komfortableren Vorsprung einstweilen vermissen.

Tammela bringt Budapest zurück - Petersen trifft in letzter Minute

Jussi Tammela nutzt die Passivität aus und trifft im Schlussabschnitt zum 1:2 aus Sicht der Ungarn (44.). Daraufhin haben die Gäste das Momentum und kämpfen sich sogar zurück in die Partie. Erneut trifft der finnische Crack und schnürt in der Schlussphase zum 2:2-Ausgleich einen Doppelpack (58.).

Doch in der Schlussminute erlöst Nick Petersen seine Rotjacken zum 3:2-Heimerfolg (60.). Damit feiern die Kärntner ihren vierten Saisonsieg und arbeiten sich mit 12 Zähler ins obere Tabellenmittelfeld vor. Budapest bleibt indes bei sieben Zählern auf dem zehnten Platz.

Grazer bezwingen die Pioneers in der Overtime

Die Graz99ers feiern indes einen knappen 3:2-Overtimesieg bei den Pioneers Vorarlberg.

Zunächst präsentieren sich die Grazer dominant und bejubeln auch eine frühe Führung. Chris Collins bringt die 99ers rasch mit 1:0 in Front (4.). Mit fortschreitender Spieldauer können die Pioneers den Schlagabtausch allerdings offener gestalten. Nathan Burke belohnt dies zugunsten der Vorarlberger auch mit dem 1:1-Ausgleich (33.).

Nur 17 Sekunden nach dem zweiten Kabinengang trifft PIV-Center Casey Dornbach sogar zur 2:1-Führung der Heimischen (41.). Davon lassen sich die Grazer aber nicht beeinflussen und erarbeiten sich fortan wieder mehr Torabschlüsse. Manuel Ganahl bringt die Murstädter mit dem 2:2-Ausgleich auch wieder zurück in die Partie (49.).

Es folgt eine Overtime, in der die Grazer letztlich über den Auswärtssieg jubeln dürfen. Lukas Haudum ebnet den 99ers nur 18 Sekunden nach dem Wiederbeginn den Weg zum knappen Overtime-Sieg.

Damit kehren die Steirer nach zwei Pleiten wieder in die Erfolgsspur zurück (13 Pkt.). Die Pioneers bleiben indes in der unteren Tabellenhälfte bei vier Punkten.