Meister Red Bull Salzburg stellt in der Halbfinalserie der win2day ICE Hockey League mit einem späten Sieg in Bozen auf 2:0.

Beide Teams beginnen mit viel Tempo, der erste Treffer geht aber aufs Konto der Gäste: Peter Hochkofler trifft nach Vorlage von Troy Bourke (12.), zuvor ist Anthony Salinitri auf der Gegenseite an Ante Tolvanen gescheitert.

Gerade als sich das Spiel etwas beruhigt, erhöhen die Gäste auf 2:0. Die Südtiroler vertendeln den Puck in der Hälfte der Salzburger, Benjamin Nissner geht auf und davon und schiebt zum 2:0 ein (16.).

Das Spiel ist geprägt von einigen Scharmützeln auf beiden Seiten, nicht nur einmal geraten die Spieler aneinander. Daraus resultiert eine Vielzahl an Strafen, wobei beide Teams davon gleich betroffen sind.

Bozen im Mitteldrittel deutlich überlegen

Nach dem zweiten Treffer der Salzburger erwachen die Gastgeber aus ihrem "Tiefschlaf". Zu Beginn des Mitteldrittels spielen die Gäste nach aufeinanderfolgenden Strafen von Thomas Raffl, Scott Kosmachuk und Peter Hochkofler außerdem quasi die ersten sieben Minuten lang in Unterzahl.

Das können die Bozener ihrerseits nutzen. Braden Christoffer trifft nach Vorarbeit von Adam Helewka (23.).

Danach geht es quasi nur noch in eine Richtung: Bozen erspielt sich ein mächtiges Chancenplus. Die Gäste kommen nur durch Entlastungsangriffe vor das Tor der Bozener, die ein ums andere Mal an Tolvanen verzweifeln.

Salzburger Siegtor Sekunden nach dem 2:2

Am Ende des Schlussdrittels ist erneut Feuer im ohnehin heißen Spiel: Simon Bourque belohnt die Bozener Bemühungen mit dem Ausgleich etwas mehr als eine Minute vor dem Ende.

Doch als alles nach Overtime aussieht, setzen die Gäste den Schlusspunkt. Nicht einmal 30 Sekunden nach dem 2:2 schlagen die Salzburger durch Peter Schneider zurück (60.).

Der Meister stellt damit auf 2:0 in der Halbfinalserie. Das dritte Spiel folgt bereits am Sonntag in Salzburg (ab 16:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>).