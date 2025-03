ICE-Playoffs LIVE: Black Wings Linz - Graz99ers

In der win2day ICE Hockey League empfangen die Black Wings Linz im dritten Viertelfinal-Spiel die Graz99ers (ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die 99ers entschieden eine wilde erste Partie, die zur torreichsten in der Playoff-Geschichte wurde, mit 9:6 für sich. Im zweiten Aufeinandertreffen konnte die Truppe von Headcoach Harry Lange das Ergebnis aus Spiel eins bestätigen und mit einem 3:2 nach Overtime in der best-of-seven-Serie auf 2:0 stellen.

Die Black Wings sind also unter Zugzwang, will man nicht mit 0:3 in Rückstand geraten und so Gefahr laufen, die Saison mit einem Sweep beenden zu müssen.

