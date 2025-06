Der HC Bozen arbeitet offenbar an einem Transfercoup.

Einem Bericht der Südtiroler Tageszeitung "Alto Adige" zufolge sollen die "Foxes" mit Robert Bortuzzo in Verhandlungen stehen.

Der 36-jährige Kanadier war seit 2011 in der NHL aktiv und bestritt die abgelaufene Saison im Trikot der Utah Mammoth. Dabei kam er in 17 Spielen zum Einsatz. Seine NHL-Karriere dürfte nach 577 Regular-Season-Spielen (20 Tore, 56 Assists) und weiteren 60 Einsätzen in den Playoffs (zwei Tore, drei Vorlagen) vorbei sein.

Stanley-Cup-Sieger mit St. Louis

Bortuzzo wurde im NHL-Draft 2007 von den Pittsburgh Penguins an der 78. Stelle gewählt, sein Debüt in der stärksten Eishockey-Liga der Welt folgte in der Saison 2011/12. Im März 2015 wurde der wuchtige Rechtsschütze (1,93 Meter groß, 93 kg schwer) zu den St. Louis Blues getradet, mit dem Team aus Missouri gewann Bortuzzo 2019 den Stanley Cup.

Die New York Islanders nahmen ihn im Dezember 2023 per Trade für eine Siebtrunden-Wahl im Draft 2024 auf, im August des vergangenen Jahres unterschrieb der Mann aus Ontario nochmal einen Einjahresvertrag in Utah.

Während seiner Zeit in Pittsburgh spielte Bortuzzo an der Seite des Schweden Philip Samuelsson, der erst am vergangenen Dienstag einen Vertrag für die kommende Saison in Bozen unterschrieben hat.

