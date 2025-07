Der Kader des HC Bozen für die kommende Saison steht!

Mit Cole Schneider präsentieren die "Foxes" ihren letzten Neuzugang. Der 34-jährige US-Amerikaner kommt von Storhamar aus Norwegen in die win2day ICE Hockey League, spielte den Großteil seiner Karriere aber in den USA.

Bei den Buffalo Sabres wurde er in sechs NHL-Matches eingesetzt, dazu kommen 805 Spiele in der AHL. Schneider ist in der Offensive variabel einsetzbar, kann als Flügel und Center agieren. Die Vorfreude auf das neue Kapitel Bozen ist groß:

"Es ist schwer in Worte zu fassen, wie glücklich meine Familie und ich sind, Teil der Realität in Bozen zu werden."

"Man wäre verrückt, ..."

Seitdem Schneider klar war, dass Bozen eine Option für ihn sei, "stand der Klub ganz oben auf meiner Liste. Man wäre verrückt, ein Angebot eines Teams mit einer so leidenschaftlichen Fanbasis in einer so schönen Stadt abzulehnen."

Einige Neo-Teamkollegen kennt Schneider bereits: "Und es ist klar, wie wettbewerbsfähig wir sein können. Das Ziel? Alles daran setzen, die Meisterschaft zu gewinnen."

