Am Sonntag finden die dritten Halbfinal-Spiele in der win2day ICE Hockey League statt.

Der EC Red Bull Salzburg kann ab 16:30 Uhr (im LIVE-Ticker >>>) daheim gegen den HC Bozen bereits Matchpucks erobern. Die "Eisbullen" führen in der best-of-seven-Serie mit 2:0, konnten am Freitag in Südtirol in der letzten Minute den 3:2-Sieg einfahren.

Zwischen dem KAC und den Black Wings Linz (17:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) herrscht hingegen Gleichstand. Nach dem Linzer Overtime-Sieg in Spiel 1 in Klagenfurt konnten die Rotjacken am Freitag in der Stahlstadt zurückschlagen und Spiel 2 mit 4:2 für sich entscheiden. Folgerichtig steht es in der Serie nun 1:1.

Die LIVE-Konferenz zu Halbfinal-Spiel 3:

Die längsten Spiele der ICE-Geschichte