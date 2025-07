Der EC Red Bull Salzburg verpflichtet mit Mathias Böhm einen jungen österreichischen Spieler.

Der 22-jährige gebürtige Klosterneuburger kommt von den Vienna Capitals. LAOLA1-Informationen zufolge führten Undiszipliniertheiten des Stürmers zur Beendigung der Zusammenarbeit mit den Wienern.

Dem Kader der Red Bulls soll der 14-malige österreichische Nationalspieler wiederum mehr Tiefe verleihen. Zugleich soll sich Böhm in Salzburg auch weiterentwickeln und seine Profi-Einsätze im Konkurrenzkampf mit weiteren jungen Spielern der Salzburger, die aus dem Juniors-Team in der Alps Hockey League nachdrängen, erarbeiten.

Böhm durchlief die Wiener Nachwuchsabteilung und debütierte in der Saison 2021/22 mit 18 Jahren im Profi-Team der Capitals, spielte aber noch zwei Jahre parallel dazu in der AlpsHL bzw. österreichischen U20-Liga. In den letzten zwei Saisonen spielte Böhm dann voll in der win2day ICE Hockey League und kam bisher auf 83 Einsätze.

Böhm möchte um sein Leiberl kämpfen

"Als sich die Möglichkeit ergab, habe ich nicht zweimal überlegen müssen. Ich freue mich riesig darüber, die Chance in Salzburg zu bekommen", sagt der Wiener.

Er weiß, worauf er sich einlässt. "Salzburg ist die stärkste Mannschaft in der Liga und der Konkurrenzkampf innerhalb des Teams ist groß. Aber ich möchte um 'mein Leiberl' kämpfen und finde es gut, weil wir Jungen uns damit auch gegenseitig pushen", so Böhm.

Mit einer Größe von 1,90 Metern könne er seinen Körper gut einsetzen. "Zu meinen größten Stärken zählen mein Forecheck und mein Schuss. Dazu liebe ich das harte Spiel und will mich mit meinem langen Schläger in Szene setzen. Ich denke auch, dass ich schnell in die Mannschaft hineinfinden werde", zumal er viele Spieler schon gut kenne.

Head Coach Manny Viveiros meint: "Mathias ist ein sehr talentierter Spieler, der uns beim Erreichen unserer Ziele helfen kann. Wir freuen uns darauf, mit ihm zu arbeiten, ihn weiterzuentwickeln und sein Potenzial als Eishockeyspieler voll auszunutzen."

RB-Überläufer: Sie sind von Salzburg nach München gegangen