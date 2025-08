"In welcher Trikotfarbe sollen die Vienna Capitals ihre Heimspiele in der Saison 2025/26 austragen?"

Diese Frage stellen die Wiener aktuell ihren Fans. Konkret erhielt der Verein in der vergangenen Saison viele persönliche Rückmeldungen und Kommentare in den sozialen Netzwerken, wonach die Anhänger wieder schwarze Heimtrikots in der STEFFL Arena sehen wollen.

Schwarze Jerseys haben in der Donaustadt durchaus Tradition, in den frühen Jahren der Organisation gingen die Capitals in dieser Farbe auf Torejagd. Seit langer Zeit halten jedoch die gelben Heimdressen Einzug.

Doch "in der Vorsaison bröckelte die Liebe der Caps-Fans" dazu etwas, schreibt der zweifache Meister auf seiner Homepage. Dies hätte unter anderem damit zu tun, dass man bei den Heimspielen "leider zu oft das Nachsehen hatte", während auswärts in den schwarzen Trikots einige Achtungserfolge - zum Beispiel ein Sieg in Salzburg - gelungen sind.

Deshalb sind die Fans bis 13. August, 12:00 Uhr dazu aufgerufen, hier ihre Stimme abzugeben. Präsentiert wird das Design des neuen Heimtrikots am Tag nach Abstimmungsende am 14. August.

Die Zuschauer-Magnete der ICE Hockey League 2024/25