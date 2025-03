Ausgleich im Halbfinale der win2day ICE Hockey League! Die Black Wings Linz besiegen den KAC in Spiel 4 zuhause mit 3:1 und stellen in der best-of-seven-Serie auf 2:2.

Die Partie beginnt direkt turbulent, nach nur sechs Sekunden liegt St-Amant nach einem Duell mit Fraser auf dem Eis, kann aber weitermachen. Die Schiedsrichter prüfen einen Stockstich des KAC-Forwards, revidieren jedoch auf Stockschlag - somit kassiert der Kanadier nur zwei Strafminuten statt fünf und Spieldauer.

In weiterer Folge kann sich Tirronen im Tor der Linzer immer wieder auszeichnen, kann einige brenzlige Situationen entschärfen. In Minute zwölf treffen die Oberösterreicher in Person von Moro wiederrum nur das Außennetz.

Kurz nach einem Powerplay gehen die Kärntner Gäste dann durch Topscorer Petersen in Führung (15.). Linz versucht, direkt zu kontern, doch Dahm kann sich mehrmals im KAC-Tor beweisen.

Bitterer Ausfall beim KAC

Das erste Drittel endet für die Gäste aber bitter. Während eines Zweikampfs im Slot wird Verteidiger Strong scheinbar am linken Knie verletzt, kann dieses nicht mehr richtig belasten und muss kurz vor der ersten Pause vom Eis. Im Mitteldrittel versucht es Strong nochmal, muss aber nach nur wenigen Sekunden wieder vom Eis.

Die zweiten 20 Minuten verlaufen torlos. Chancen gibt es zwar auf beiden Seiten, genutzt werden davon aber keine. Der KAC vergibt außerdem zwei Powerplay-Möglichkeiten.

Ograjensek bringt Linz zurück

Wenige Minuten nach Beginn des finalen Drittels bringt Ograjensek die Linzer mit einem Abfälscher außerhalb des Slots wieder heran - 1:1 (44.). Es ist sein erster Treffer seit dem 2. Februar.

Die Linzer - von der ausverkauften Arena und tollen Atmosphäre sichtlich getragen - drehen nun so richtig auf. Kristler sorgt in der 51. Minute für Riesenjubel, dreht mit seinem Treffer die Partie. Er überwindet Dahm im kurzen Eck.

In der 56. Minute nutzen die Black Wings dann ein Powerplay, St-Amant trifft schon wieder. Die ohenhin bereits erhitzten Gemüter kochen daraufhin nochmal hoch, der KAC wirft die Nerven weg - Jensen Aabo kassiert aufgrund einer Unsportlichkeit eine Spieldauerdisziplinarstrafe.

Die Linzer bringen das 3:1 ins Ziel und stellen in der Serie somit auf 2:2. Spiel 5 steigt am Freitag (19:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) in Klagenfurt.

