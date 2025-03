Der EC Red Bull Salzburg steht vor dem Einzug ins Finale der win2day ICE Hockey League!

Der Serienmeister entscheidet Halbfinal-Spiel 4 gegen den HC Bozen auswärts mit 3:2 nach zweiter Overtime für sich und stellt in der best-of-seven-Serie auf 3:1.

Das Spiel endet erst nach 92:34 Minuten und ist somit das achtlängste in der ICE-Historie.

Die längsten Spiele in der Liga-Geschichte >>>

Salzburg findet besser ins Spiel

Die Gäste aus Salzburg finden etwas besser in die Partie und gehen in der zehnten Spielminute auch in Führung. Nissner findet Schneider mit einem tollen Aufbaupass, der Torjäger lässt für Raffl liegen und der Kapitän überwindet Bozen-Keeper Harvey im rechten Kreuzeck (10.).

Die "Foxes" stecken jedoch nicht auf, finden unter anderem durch Saracino (13.) gute Chancen auf das schnelle 1:1 vor. Auf der Gegenseite bewahrt Harvey sein Team nach einem Turnover vor dem 0:2 (15.).

In einer flotten Partie mit wenig Unterbrechungen ist Bozen um den Ausgleich bemüht, findet jedoch vorerst keinen Weg vorbei an Salzburg-Tormann Tolvanen. Die Mozartstädter Defensive lässt außerdem nur wenig Schüsse aus den Gefahrenbereichen zu.

Bozen schlägt nach 0:2-Rückstand zurück

In der 36. Spielminute stellt der Serienmeister schließlich auf 2:0. Nach einem Turnover wird Bourke von Kraus bedient und netzt ins linke Eck (36.). Die Bozner zeigen eine gute Reaktion und schaffen noch vor der Drittelpause den Anschluss. Saracino vollendet einen tollen Spielzug und nach einem Doppelpass mit Salinitri zum 1:2 (38.).

Aus der letzten Pause in der regulären Spielzeit kommen die "Eisbullen" besser heraus, verpasst es aber, den alten Vorsprung wiederherzustellen. Dafür schnuppert Saracino am Doppelpack und dem 2:2 (46.), das wenig später in Überzahl gelingt.

Bei Salzburg sitzt Huber nach einem eher fragwürdigen Interference-Call auf der Strafbank, Ex-Bulle Gazley bringt den Puck am kurzen Eck im Tor unter (50./PP). Beide Teams haben vor der Overtime noch Chancen auf das Goldtor, doch sowohl Bradley (55.) als auch Bourke (58.) vergeben Top-Chancen.

Kosmachuk erlöst Salzburg

Somit geht es wie bereits in Spiel 3 in die Overtime, auch damals schenkte Salzburg einen 2:0-Vorsprung noch her.

Bei 5-gegen-5 fällt keine Entscheidung - Bozen kann zwei Überzahl-Möglicheiten nicht zu einem Treffer nutzen, bei Salzburg kommen Robertson (73.) und Huber (75.) nicht an Harvey vorbei.

Auch bei 3-gegen-3 will der Puck lange nicht ins Tor, sowohl Harvey als auch Tolvanen wachsen mehrfach über sich hinaus. Schließlich macht ein Powerplay den Unterschied: Bozens Mantenuto sitzt in der Kühlbox, Kosmachuk knallt die Scheibe per Onetimer unhaltbar unter die Latte und beendet das Spiel nach 92:34 Minuten.

Salzburg hat am Freitag (19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>) daheim die erste Chance, zum vierten Mal in Folge ins Finale einzuziehen.

Die längsten Spiele der ICE-Geschichte